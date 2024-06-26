«Ростов» выкупил Сако у «Арды»
Защитник болгарской «Арды» Умар Сако, арендованный «Ростовом», подписал полноценный контракт с ростовчанами, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 28-летним ивуарийцем рассчитано до лета 2027 года.
Сако выступает за «Ростов» с января нынешнего года. За это время защитник сыграл в 14 матчах дончан, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,20 миллиона евро.
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