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Сегодня, 10:17

«Ростов» выкупил Сако у «Арды»

Сергей Разин
корреспондент
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Умар Сако.
Фото ФК «Ростов»

Защитник болгарской «Арды» Умар Сако, арендованный «Ростовом», подписал полноценный контракт с ростовчанами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним ивуарийцем рассчитано до лета 2027 года.

Сако выступает за «Ростов» с января нынешнего года. За это время защитник сыграл в 14 матчах дончан, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,20 миллиона евро.

ФК Ростов
Умар Сако
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