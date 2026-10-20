«Ростов» ведет переговоры с потенциальными партнерами и спонсорами

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка сообщил о проведении переговоров с потенциальными партнерами клуба.

«Есть те партнеры, которые как бы готовы в дальнейшем с нами сотрудничать. Могу вас заверить, проводятся каждый день встречи, проводятся разные варианты. Я думаю, что мы в ближайшее время расскажем о наших новых партнерах, о наших новых спонсорах.

Это именно те компании, которые должны быть заинтересованы в развитии и в работе. Не просто дали деньги, потратили деньги. Это идет речь именно о совместной работе, то есть о привлечении их к работе с болельщиками, о привлечении к, можно так сказать, вообще к жизни футбольного клуба. Сегодня у нас стоит большая задача по поводу того, что наш стадион должен стать настоящей домашней ареной для футбольного клуба «Ростов». Об этом мы рассказывали и совету директоров, и губернатору», — приводят «Вести» слова Чайки из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

Ранее гендиректор «Ростова» сообщил, что клуб погасил задолженности по заработной плате перед футболистами и сотрудниками.

«Ростов» набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре чемпионата России команда сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет в Ростове 25 октября.

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