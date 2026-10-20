Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

«Ростов» ведет переговоры с потенциальными партнерами и спонсорами

Сергей Филин

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка сообщил о проведении переговоров с потенциальными партнерами клуба.

«Есть те партнеры, которые как бы готовы в дальнейшем с нами сотрудничать. Могу вас заверить, проводятся каждый день встречи, проводятся разные варианты. Я думаю, что мы в ближайшее время расскажем о наших новых партнерах, о наших новых спонсорах.

Это именно те компании, которые должны быть заинтересованы в развитии и в работе. Не просто дали деньги, потратили деньги. Это идет речь именно о совместной работе, то есть о привлечении их к работе с болельщиками, о привлечении к, можно так сказать, вообще к жизни футбольного клуба. Сегодня у нас стоит большая задача по поводу того, что наш стадион должен стать настоящей домашней ареной для футбольного клуба «Ростов». Об этом мы рассказывали и совету директоров, и губернатору», — приводят «Вести» слова Чайки из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России».

Ранее гендиректор «Ростова» сообщил, что клуб погасил задолженности по заработной плате перед футболистами и сотрудниками.

«Ростов» набрал 12 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре чемпионата России команда сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет в Ростове 25 октября.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: «Вести»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Читайте также
Мнение западной общественности теперь МОК не волнует. Что произошло после того, как Литву лишили Кубка мира из-за русофобии
«Стараюсь не думать об этом». Капризов первым забил 10 голов в сезоне и едет к Макдэвиду
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка: «Клуб должен жить по тем средствам, которые есть»
Гендиректор «Ростова» Чайка: «Все долги по налогам и зарплатам погашены»
Ильдар Ахметзянов: «Мне все нравится в «Оренбурге», я благодарен этому клубу»
Семин о Гарине: «Игрок был самобытный, яркий. Его все любили»
Дасаев об игре вратаря «Спартака» Максименко: «Он перекачанный, потерял всю реакцию, быстроту, координацию»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: «Вердер» и «Аугсбург» заинтересованы в Максименко, летом он вел переговоры с «Монцей»

Газзаев: «Все команды играют с максимальной самоотдачей против «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости