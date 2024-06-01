«Локомотив» объявил о подписании контракта с голкипером Митрюшкиным

«Локомотив» объявил о подписании контракта с голкипером Антоном Митрюшкиным. Контракт рассчитан на три года.

В текущем сезоне футболист провел 10 матчей за «Химки» во всех турнирах, пропустил 9 голов и 6 раз отыграл на ноль. За подмосковный клуб россиянин выступает с июля 2022 года.

До «Химок» футболист играл в дрезденском «Динамо», «Фортуне», «Сьоне» и «Спартаке». Вратарь является воспитанником красно-белых.