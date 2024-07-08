Экс-защитник «Акрона» Анджелкович перешел в «Химки»

«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим защитником «Акрона» Неманьей Анджелковичем.

1 июля «Акрон» объявил о расторжении соглашения с 27-летним сербом.

Анджелкович выступал за «Акрон» с лета прошлого года. Он провел за команду 33 матча, отличившись двумя забитыми мячами.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ.