Экс-защитник «Акрона» Анджелкович перешел в «Химки»
«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим защитником «Акрона» Неманьей Анджелковичем.
1 июля «Акрон» объявил о расторжении соглашения с 27-летним сербом.
Анджелкович выступал за «Акрон» с лета прошлого года. Он провел за команду 33 матча, отличившись двумя забитыми мячами.
В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ.
Источник: ФК «Химки»
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