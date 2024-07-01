«Рубин» объявил об уходе Рыбуса

Защитник Мецей Рыбус покинул «Рубин», сообщает пресс-служба команды. У игрока истек срок контракта.

«Спасибо и удачи в дальнейшей карьере, Мацей!» — говорится в сообщении клуба.

34-летний поляк выступал в России с 2012 года. В минувшем сезоне Рыбус провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.