«Рубин» объявил об уходе Рыбуса
Защитник Мецей Рыбус покинул «Рубин», сообщает пресс-служба команды. У игрока истек срок контракта.
«Спасибо и удачи в дальнейшей карьере, Мацей!» — говорится в сообщении клуба.
34-летний поляк выступал в России с 2012 года. В минувшем сезоне Рыбус провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.
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|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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10
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11
|Факел
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
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