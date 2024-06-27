«Пари НН» объявил о переходе защитника из «Локомотива»

«Пари НН» объявил о переходе защитника Евгения Лукиных из «Локомотива». Контракт с 19-летним футболистом подписан на три года.

«Лукиных отправляется вместе с главной командой на сбор в Сербию. За «Пари НН» он будет играть под 61-м номером. Пожелаем Евгению успешных выступлений в составе нашего клуба!» — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Лукиных — воспитанник академии железнодорожников. В сентябре прошлого года футболист дебютировал за молодежную сборную России.

В сезоне-2023/24 Лукиных провел 18 матчей за красно-зеленых в первенстве МФЛ, забил два гола и отдал три результативные передачи.