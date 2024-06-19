В «Динамо» подтвердили, что Паршивлюк завершил карьеру и войдет в штаб Лички

Пресс-служба «Динамо» подтвердила «СЭ» новость о том, что защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк завершил карьеру футболиста и войдет в тренерский штаб Марцела Лички.

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Сергей Викторович Паршивлюк завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб Марцела Лички. В самое ближайшее время мы объявим об этом на официальных ресурсах клуба», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел 21 матч за московскую команду во всех турнирах и сделал 1 голевой пас. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.