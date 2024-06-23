«Пари НН» объявил о подписании 3-летнего контракта с вратарем Медведевым

Вратарь Никита Медведев подписал трехлетний контракт с «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Голкипер будет выступать под 30-м номером.

29-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за «Ростов» и провел 17 матчей. Вратарь покинул клуб по истечении срока действия контракта.

По итогам сезона-2023/24 «Пари НН» сохранил место в РПЛ, в стыковых матчах сумев переиграть тульский «Арсенал» (3:2 по сумме двух матчей).