«Пари НН» объявил о подписании 3-летнего контракта с вратарем Медведевым
Вратарь Никита Медведев подписал трехлетний контракт с «Пари НН», сообщает пресс-служба нижегородцев.
Голкипер будет выступать под 30-м номером.
29-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за «Ростов» и провел 17 матчей. Вратарь покинул клуб по истечении срока действия контракта.
По итогам сезона-2023/24 «Пари НН» сохранил место в РПЛ, в стыковых матчах сумев переиграть тульский «Арсенал» (3:2 по сумме двух матчей).
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Кр. Советов – Зенит
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Локомотив – Акрон
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