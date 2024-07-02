«Акрон» объявил о переходе в клуб Солтмурада Бакаева
«Акрон» объявил о переходе в клуб 24-летнего атакующего полузащитника Солтмурада Бакаева.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Родину» на правах аренды из «Рубина». На счету игрока 22 проведенных матча в Мелбет-Первой лиге, в которых ему удалось забить один гол и отдать три результативные передачи.
В качестве футболиста «Рубина» Бакаев стал победителем первой лиги в сезоне-2022/23.
«Акрон» по итогам минувшего сезона впервые в своей истории заполучил путевку в РПЛ.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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