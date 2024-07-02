«Акрон» объявил о переходе в клуб Солтмурада Бакаева

«Акрон» объявил о переходе в клуб 24-летнего атакующего полузащитника Солтмурада Бакаева.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Родину» на правах аренды из «Рубина». На счету игрока 22 проведенных матча в Мелбет-Первой лиге, в которых ему удалось забить один гол и отдать три результативные передачи.

В качестве футболиста «Рубина» Бакаев стал победителем первой лиги в сезоне-2022/23.

«Акрон» по итогам минувшего сезона впервые в своей истории заполучил путевку в РПЛ.