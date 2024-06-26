«Ахмат» заключил контракт с защитником Жировым

«Ахмат» объявил о подписании контракта с защитником Александром Жировым.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 с опцией продления еще на год. Жиров перешел в статусе свободного агента.

Прошлый сезон 33-летний россиянин провел в «Балтике», за которую сыграл 28 матчей во всех турнирах. В своей карьере футболист выступал за «Анжи», «Томь», «Краснодар», немецкий клуб «Зандхаузен».