ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов покинул команду, сообщает пресс-служба армейцев.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в заявлении ЦСКА.

Вместе с ним команду покинули члены тренерского штаба Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В сезоне-2022/23 ЦСКА стал вторым в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.