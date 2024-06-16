«Ростов» подписал вратаря сборной Таджикистана

Вратарь сборной Таджикистана Рустам Ятимов стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба команды. Срок контракта 25-летнего футболиста с российским клубом не сообщается.

«Приветствуем Рустама в нашей дружной команде! Желаем надежной игры в воротах «Ростова»!» — говорится в сообщении.

Ятимов является воспитанником «Волги». С 2018 года он играл в «Истиклоле», где провел 92 матча, из которых 39 «сухих». Он является шестикратным чемпионом Таджикистана, а также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В активе Ятимова также 44 матча за сборную Таджикистана.