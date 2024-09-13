«Химки» заявили Джикию на сезон

Защитник Георгий Джикия заявлен на сезон-2024/25 за «Химки», сообщает официальный сайт РПЛ.

Ранее появилась информация, что 30-летний россиянин подпишет с подмосковной командой однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Зарплата игрока составит 4,5 миллиона рублей в месяц.

Джикия остался без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил пять мячей и сделал 11 голевых передач.