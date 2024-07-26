Форвард «Акрона» Эльдарушев перешел в «Балтику»
Нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба калининградского клуба.
Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до лета 2027 года.
Эльдарушев выступал за «Акрон» с января 2023 года. Он провел за тольяттинцев 57 матчей, забил 15 мячей и сделал 4 голевые передачи. На счету футболиста гол и результативная передача в матче против «Локомотива» (2:3) в первом туре РПЛ текущего сезона.
Источник: ФК «Балтика»
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Пари НН – ЦСКА
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Динамо – Локомотив
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|27.07
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Рубин – Зенит
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|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
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|
Химки – Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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Бителло
Динамо
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|
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Зенит
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
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|И
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|Ж
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|0
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Сергей Брызгалов
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