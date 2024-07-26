Форвард «Акрона» Эльдарушев перешел в «Балтику»

Нападающий «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до лета 2027 года.

Эльдарушев выступал за «Акрон» с января 2023 года. Он провел за тольяттинцев 57 матчей, забил 15 мячей и сделал 4 голевые передачи. На счету футболиста гол и результативная передача в матче против «Локомотива» (2:3) в первом туре РПЛ текущего сезона.