Голкипер «Зенита» Васютин перешел в «Акрон»
Вратарь «Зенита» Александр Васютин стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
29-летний голкипер уже присоединился к команде и работает с «Акроном» на предсезонном сборе в Бурдуре.
Васютин является воспитанником «Зенита». За всю карьеру он провел за основную команду сине-бело-голубых 12 матчей, пропустил 13 мячей и четырежды отыграл на ноль.
В 2018 году вратарь перешел в норвежский «Сарпсборг», но вернулся в родную команду год спустя. Кроме того, он на правах аренды выступал за финский «Лахти» и шведский «Юргорден».
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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