УЕФА и ФИФА не остановят РПЛ. Клубы и вся лига мощно усилились летом
Трансферные окна сейчас, пожалуй, основной критерий состояния клубов и всего российского футбола. Повалится РПЛ после бана от УЕФА из-за отсутствия еврокубков, побегут сильные игроки в западном направлении — или нашему футболу удастся держать планку, двигаться вперед?
Нынешнее лето в этом смысле стало весьма оптимистичным. Достаточно сказать, что клубы потратили на покупки 131 миллион евро — второй показатель за последние десять лет. Больше было только в 2019-м (250 миллионов).
Из прим легионеров наша лига не потеряла почти никого. На месте Вендел, Клаудиньо, Барриос, Кордоба, Кассьерра, Угальде, Бителло, Дуглас, Файзуллаев, Педро и т. д. Разве что краснодарец Хуниор Алонсо и спартаковец Мозес — серьезные потери, но все-таки к звездам первой величины и их не отнесешь. Один — добротный защитник, второго замучили травмы.
При этом РПЛ получила более чем весомую замену. На статус суперзвезд уже претендуют два аргентинца, игравшие на Олимпийских играх. Барко (трансфер — 14 миллионов евро, по данным Transfermarkt) с ходу делает разницу в «Спартаке», а Гонду (12 миллионов) в «Зените» стартовал с дубля в РПЛ. На следующей ступеньке еще несколько крепких футболистов. Монтес (6 миллионов), который выходит за сборную Мексики с капитанской повязкой и призван усилить оборону «Локо». Бразильцы Маркиньос (5 миллионов, «Спартак») и Артур (5 миллионов, «Динамо»). В «Краснодаре» уход Алонсо должны компенсировать Диего Коста (7,5 миллиона) и Гонсалес (4 миллиона), игравший за сборную Уругвая. Есть и третий ряд — Мангаш, Абена, Виллиан Жозе, Маухуб, Чуни, Койта, Куэро, Гальдамес и многие другие, каждый из которых может выстрелить.
Правда, это все речь о легионерах. Что касается россиян, тот тут есть потери. Не будет в новом сезоне в РПЛ Сафонова, за 20 миллионов уехавшего в «ПСЖ», Чалова («ПАОК») и Антона Миранчука («Сьон»). Но за наших мы порадуемся, если они смогут развиться в европейских чемпионатах. Российскому футболу от этого будет только лучше. Есть и обратный процесс — Лунев с Севикяном вернулись из зарубежных командировок.
При этом куда больше интересных и громких внутренних переходов, добавляющих интриги. В первую очередь речь о Глушенкове и Соболеве, перебравшихся в «Зенит», Дзюбе в «Акроне», Джикии в «Химках», Круговом в ЦСКА.
В целом же, большинство лидеров усилили составы, обновили кровь, что должно пойти на пользу всей РПЛ. Трансферное окно получилось крайне интересным.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1