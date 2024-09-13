УЕФА и ФИФА не остановят РПЛ. Клубы и вся лига мощно усилились летом

Трансферное окно стало вторым по затратам в последнее десятилетие.

Трансферные окна сейчас, пожалуй, основной критерий состояния клубов и всего российского футбола. Повалится РПЛ после бана от УЕФА из-за отсутствия еврокубков, побегут сильные игроки в западном направлении — или нашему футболу удастся держать планку, двигаться вперед?

Нынешнее лето в этом смысле стало весьма оптимистичным. Достаточно сказать, что клубы потратили на покупки 131 миллион евро — второй показатель за последние десять лет. Больше было только в 2019-м (250 миллионов).

Из прим легионеров наша лига не потеряла почти никого. На месте Вендел, Клаудиньо, Барриос, Кордоба, Кассьерра, Угальде, Бителло, Дуглас, Файзуллаев, Педро и т. д. Разве что краснодарец Хуниор Алонсо и спартаковец Мозес — серьезные потери, но все-таки к звездам первой величины и их не отнесешь. Один — добротный защитник, второго замучили травмы.

При этом РПЛ получила более чем весомую замену. На статус суперзвезд уже претендуют два аргентинца, игравшие на Олимпийских играх. Барко (трансфер — 14 миллионов евро, по данным Transfermarkt) с ходу делает разницу в «Спартаке», а Гонду (12 миллионов) в «Зените» стартовал с дубля в РПЛ. На следующей ступеньке еще несколько крепких футболистов. Монтес (6 миллионов), который выходит за сборную Мексики с капитанской повязкой и призван усилить оборону «Локо». Бразильцы Маркиньос (5 миллионов, «Спартак») и Артур (5 миллионов, «Динамо»). В «Краснодаре» уход Алонсо должны компенсировать Диего Коста (7,5 миллиона) и Гонсалес (4 миллиона), игравший за сборную Уругвая. Есть и третий ряд — Мангаш, Абена, Виллиан Жозе, Маухуб, Чуни, Койта, Куэро, Гальдамес и многие другие, каждый из которых может выстрелить.

Матвей Сафонов. Фото Global Look Press

Правда, это все речь о легионерах. Что касается россиян, тот тут есть потери. Не будет в новом сезоне в РПЛ Сафонова, за 20 миллионов уехавшего в «ПСЖ», Чалова («ПАОК») и Антона Миранчука («Сьон»). Но за наших мы порадуемся, если они смогут развиться в европейских чемпионатах. Российскому футболу от этого будет только лучше. Есть и обратный процесс — Лунев с Севикяном вернулись из зарубежных командировок.

При этом куда больше интересных и громких внутренних переходов, добавляющих интриги. В первую очередь речь о Глушенкове и Соболеве, перебравшихся в «Зенит», Дзюбе в «Акроне», Джикии в «Химках», Круговом в ЦСКА.

В целом же, большинство лидеров усилили составы, обновили кровь, что должно пойти на пользу всей РПЛ. Трансферное окно получилось крайне интересным.