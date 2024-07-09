Защитник «Локомотива» Мампасси продолжит выступать на правах аренды за «Кортрейк»
«Локомотив» объявил, что защитник команды Марк Мампасси продолжит выступление за «Кортрейк» на правах аренды.
Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2024/25.
Мампасси перешел в «Кортрейк» на правах аренды в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне 21-летний защитник сыграл 30 матчей за бельгийский клуб и отметился 2 голевыми передачами. Вторую часть сезона он провел на правах аренды в «Антальяспоре», но так и не принял участия в матчах чемпионата Турции.
Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026-го.
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|Краснодар
|0
|0
|0
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|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Акрон
|0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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