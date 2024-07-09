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Сегодня, 15:21

Защитник «Локомотива» Мампасси продолжит выступать на правах аренды за «Кортрейк»

Алина Савинова
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«Локомотив» объявил, что защитник команды Марк Мампасси продолжит выступление за «Кортрейк» на правах аренды.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2024/25.

Мампасси перешел в «Кортрейк» на правах аренды в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне 21-летний защитник сыграл 30 матчей за бельгийский клуб и отметился 2 голевыми передачами. Вторую часть сезона он провел на правах аренды в «Антальяспоре», но так и не принял участия в матчах чемпионата Турции.

Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026-го.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Марк Мампасси
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