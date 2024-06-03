«Оренбург» продлил контракт с Томпсоном и расстался с Гойковичем

«Оренбург» воспользовался опцией приоритетного права выкупа трансфера полузащитника Хорди Томпсона, сообщает пресс-служаба команды.

В прошедшем сезоне футболист играл на правах аренды с правом выкупа. В 10 матчах РПЛ он отметился одним голом.

Контракт с защитником Ренато Гойковичем продлен не будет. За команду футболист провел 99 матчей.

По итогам сезона-2023/24 «Оренбург» набрал 31 очко, занял 12-е место и избежал участия в стыковых матчах.