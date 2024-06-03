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Сегодня, 08:45

«Оренбург» продлил контракт с Томпсоном и расстался с Гойковичем

Виктория Кравченко
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«Оренбург» воспользовался опцией приоритетного права выкупа трансфера полузащитника Хорди Томпсона, сообщает пресс-служаба команды.

В прошедшем сезоне футболист играл на правах аренды с правом выкупа. В 10 матчах РПЛ он отметился одним голом.

Контракт с защитником Ренато Гойковичем продлен не будет. За команду футболист провел 99 матчей.

По итогам сезона-2023/24 «Оренбург» набрал 31 очко, занял 12-е место и избежал участия в стыковых матчах.

ФК Оренбург
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
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 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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Балтика – Локомотив
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