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Сегодня, 20:06

Игроки «Спартака» Маслов и Мелешин перешли в «Сочи» на правах аренды

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«Спартак» объявил об уходе защитника Павла Маслова и нападающего Павла Мелешина в «Сочи».

Игроки будут выступать за клуб Мелбет-Первой лиги до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне 20-летний Мелешин провел пять матчей за красно-белых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

24-летний Маслов принял участие в трех встречах, забив один гол.

После девяти туров первой лиги южане располагаются на пятом месте в таблице, набрав 14 очков. В следующем матче «Сочи» примет «Ротор» 14 сентября.

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