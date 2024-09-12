«Балтика» арендовала защитника «Химок» Исаенко

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Защитник «Химок» Олег Исаенко перешел на правах аренды в «Балтику», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

За «Химки» 24-летний россиянин провел 34 матча, забил 2 мяча и сделал 6 голевых пасов. Исаенко ранее играл в «Краснодаре».