Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Джабраилова в «Машук-КМВ»

Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе полузащитника команды Абдулпаши Джабраилова в «Машук-КМВ» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

Соглашение сторон не предусматривает опцию выкупа 19-летнего футболиста.

«Удачи в Пятигорске. Желаем вернуться еще сильнее!» — сказано в заявлении пресс-службы махачкалинцев.

В текущем сезоне Джабраилов провел один матч за «Динамо» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.