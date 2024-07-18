«Ахмат» объявил о переходе аргентинского полузащитника Диале

Полузащитник Мауро Луна Диале стал игроком «Ахмата», сообщила пресс-служба клуба. Ранее футболист выступал за «Унион Санта-Фе».

Отмечается, что контракт с игроком подписан сроком на четыре года.

Футболист — воспитанник «Бока Хуниорс». За «Унион Санта-Фе» он провел 130 матчей в разных турнирах, забив 19 голов и отдав 12 результативных передач.

«Ахмат» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/24. Команда набрала 35 очков за 30 матчей.