Вратарь Гошев покинул махачкалинское «Динамо»

Российский голкипер Евгений Гошев покинул махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

Клуб и 27-летний вратарь расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Желаем Евгению успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Гошев играл за «Динамо» с лета 2023 года и провел за команду один матч в Кубке России.