«Пари НН» арендовал защитника «Краснодара» Эктова
Защитник «Краснодара» Александр Эктов на правах аренды перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба «быков».
Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
Эктов летом прошлого года перешел в «Краснодар» из «Оренбурга». С того момента он провел за команду 21 матч и сделал три результативные передачи.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: ФК «Краснодар»
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|0
|0
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|9
|
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|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
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|1
|1
|5-6
|4
|
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|1
|1
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|4
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|1
|1
|1
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|4
|
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|0
|2
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|3
|
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|3
|1
|0
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|
11
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|3
|0
|3
|0
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|3
|
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|1
|0
|2
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|3
|
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|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
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|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
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Факел
|1
|0
|0
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