«Пари НН» арендовал защитника «Краснодара» Эктова

Защитник «Краснодара» Александр Эктов на правах аренды перешел в «Пари НН», сообщает пресс-служба «быков».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Эктов летом прошлого года перешел в «Краснодар» из «Оренбурга». С того момента он провел за команду 21 матч и сделал три результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.