Экс-защитник ЦСКА Седрик Гогуа стал игроком «Химок»

«Химки» объявили о переходе ивуарийского защитника Седрика Гогуа.

30-летний футболист заключил контракт с подмосковной командой до 30 июня 2025 года.

В России Гогуа известен по своим выступлениям за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА, «Шинник» и «Ротор».

В прошлом сезоне защитник провел 11 матчей в Мелбет-Первой лиге за «Шинник», не отметившись результативными действиями.

Рыночная стоимость Гогуа составляет 250 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.