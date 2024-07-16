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Сегодня, 19:00

Экс-защитник ЦСКА Седрик Гогуа стал игроком «Химок»

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«Химки» объявили о переходе ивуарийского защитника Седрика Гогуа.

30-летний футболист заключил контракт с подмосковной командой до 30 июня 2025 года.

В России Гогуа известен по своим выступлениям за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА, «Шинник» и «Ротор».

В прошлом сезоне защитник провел 11 матчей в Мелбет-Первой лиге за «Шинник», не отметившись результативными действиями.

Рыночная стоимость Гогуа составляет 250 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

Седрик Гогуа
Футбол
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ФК Химки
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