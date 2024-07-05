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Сегодня, 17:08

«Ростов» объявил о переходе Родриго Саравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Родриго Саравия (справа).
Фото ФК «Ростов»

Полузащитник уругвайского «Пеньяроля» Родриго Саравия стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба ростовчан.

Срок соглашения с 23-летним опорником не уточняется.

Саравия является воспитанником «Пеньяроля». Он провел за команду 61 матч, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Ростов» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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