«Ростов» объявил о переходе Родриго Саравии
Полузащитник уругвайского «Пеньяроля» Родриго Саравия стал игроком «Ростова», сообщает пресс-служба ростовчан.
Срок соглашения с 23-летним опорником не уточняется.
Саравия является воспитанником «Пеньяроля». Он провел за команду 61 матч, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
В минувшем сезоне «Ростов» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
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