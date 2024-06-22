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Полузащитник «Зенита» Саусь стал игроком «Балтики»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Зенита» Владислав Саусь стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба команды. Контракт хавбека рассчитан до конца мая 2029 года.

19-летний футболист в составе юношеской команды сине-бело-голубых стал победителем ЮФЛ-1, в ноябре 2021-го впервые сыграл за «Зенит» — 2. В 2023-м участвовал в семи товарищеских встречах, а в июне дебютировал в РПЛ.

В январе 2024 года играл в аренде за «Шинник», где провел 14 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Источник: https://t.me/fc_baltika/16940
ФК Балтика
ФК Зенит
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