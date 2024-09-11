«Рубин» объявил о подписании албанского нападающего Марвина Чуни

«Рубин» объявил о подписании контракта с центральным нападающим Марвином Чуни.

23-летний форвард заключил соглашение с казанцами до 30 июня 2028 года. Футболист будет выступать под 90-м номером.

Прошлой командой Чуни был итальянский «Фрозиноне», за который он выступал с июля прошлого года. Ранее в карьере албанец играл за молодежную и дублирующую команды «Баварии», а также «Падерборн» и «Саарбрюккен».

Рыночная стоимость Чуни оценивается в 900 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.