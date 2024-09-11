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Сегодня, 20:01

«Рубин» объявил о подписании албанского нападающего Марвина Чуни

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Марвин Чуни.
Фото Global Look Press

«Рубин» объявил о подписании контракта с центральным нападающим Марвином Чуни.

23-летний форвард заключил соглашение с казанцами до 30 июня 2028 года. Футболист будет выступать под 90-м номером.

Прошлой командой Чуни был итальянский «Фрозиноне», за который он выступал с июля прошлого года. Ранее в карьере албанец играл за молодежную и дублирующую команды «Баварии», а также «Падерборн» и «Саарбрюккен».

Рыночная стоимость Чуни оценивается в 900 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Фрозиноне
Марвин Чуни
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
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