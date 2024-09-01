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Сегодня, 11:25

«Ахмат» объявил об уходе Адиева с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев покинул свой пост, сообщает пресс-служба грозненцев.

Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере. Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении «Ахмата».

По информации «СЭ», место Адиева в «Ахмате» займет экс-тренер грозненцев Сергей Ташуев, который возглавлял команду в сезоне-2022/23.

Адиев возглавлял «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 19 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах.

После 7 матчей «Ахмат» с 5 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. 31 августа команда на своем поле сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 7-го тура.

Источник: ФК «Ахмат»
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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