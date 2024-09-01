«Ахмат» объявил об уходе Адиева с поста главного тренера команды

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев покинул свой пост, сообщает пресс-служба грозненцев.

Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере. Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении «Ахмата».

По информации «СЭ», место Адиева в «Ахмате» займет экс-тренер грозненцев Сергей Ташуев, который возглавлял команду в сезоне-2022/23.

Адиев возглавлял «Ахмат» с апреля этого года. Под его руководством грозненцы провели 19 матчей, одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и уступили в 8 встречах.

После 7 матчей «Ахмат» с 5 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. 31 августа команда на своем поле сыграла вничью с «Акроном» (0:0) в матче 7-го тура.