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Касаджиков: «Верю, что после аренды в «Оренбурге» получу шанс в «Зените». Хочу связать будущее с этим клубом»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Касаджиков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Сергей Семак после первых туров сказал, что готов рассмотреть твое возвращение в Петербург зимой. Хочешь вернуться зимой в «Зенит»?

— Мы разговаривали по этому поводу с моим окружением. Пока не представляю, как все сложится. Но лично с Сергеем Семаком после начала сезона мы не общались.

— Молодым игрокам очень трудно попасть в стартовый состав «Зенита». Понимаешь, что для этого нужно сделать?

— Думаю, прежде всего надо показывать себя на тренировках, получать время в матчах, хоть и немного. И давать результат. Тогда молодой игрок будет расти, а его время на поле — увеличиваться. Лично я хотел бы связать свое будущее с «Зенитом».
Верю, что после аренды в «Оренбурге» получу шанс в Питере. Сейчас все следят за мной. Если буду выходить, хорошо проявлять себя, забивать или отдавать передачи, то у меня, конечно, будут шансы. Доверие точно вырастет.

Андрей Касаджиков.«Для начала хочется закрепиться в РПЛ, а потом поиграть в АПЛ». Интервью с открытием сезона Касаджиковым

Касаджиков является воспитанником «Зенита». Сезон 2026/27 19-летний россиянин проводит на правах аренды в «Оренбурге». В этом сезоне Касаджиков провел 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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Андрей Касаджиков
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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