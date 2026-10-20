Касаджиков: «Верю, что после аренды в «Оренбурге» получу шанс в «Зените». Хочу связать будущее с этим клубом»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Касаджиков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Сергей Семак после первых туров сказал, что готов рассмотреть твое возвращение в Петербург зимой. Хочешь вернуться зимой в «Зенит»?

— Мы разговаривали по этому поводу с моим окружением. Пока не представляю, как все сложится. Но лично с Сергеем Семаком после начала сезона мы не общались.

— Молодым игрокам очень трудно попасть в стартовый состав «Зенита». Понимаешь, что для этого нужно сделать?

— Думаю, прежде всего надо показывать себя на тренировках, получать время в матчах, хоть и немного. И давать результат. Тогда молодой игрок будет расти, а его время на поле — увеличиваться. Лично я хотел бы связать свое будущее с «Зенитом».

Верю, что после аренды в «Оренбурге» получу шанс в Питере. Сейчас все следят за мной. Если буду выходить, хорошо проявлять себя, забивать или отдавать передачи, то у меня, конечно, будут шансы. Доверие точно вырастет.

Касаджиков является воспитанником «Зенита». Сезон 2026/27 19-летний россиянин проводит на правах аренды в «Оренбурге». В этом сезоне Касаджиков провел 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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