«Зенит» отдал вратаря Гойло в аренду в махачкалинское «Динамо»

«Зенит» объявил о переходе вратаря Никиты Гойло в махачкалинское «Динамо» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

26-летний россиянин прошлый сезон выступал в аренде в «Сочи». В 10 матчах он пропустил 15 голов и отыграл одну встречу на ноль.