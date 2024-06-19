«Балтика» арендовала полузащитника Титкова у «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Николай Титков перешел в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградского клуба. Футболист будет играть на правах аренде.

Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25 с опцией выкупа футболиста.

С 2021 года Титков выступал на правах аренды за «Оренбург». В 66 матчах за клуб он забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.