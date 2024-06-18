Стоцкий покинул «Пари НН» в связи с истечением срока контракта
«Пари НН» объявил об уходе защитника Дмитрия Стоцкого. Клуб не будет продлевать контракт с игроком, который истекает 30 июня 2024 года.
«ФК «Пари НН» благодарит Дмитрия за эти годы, проведенные вместе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении нижегородцев.
Стоцкий перешел в «Пари НН» из «Краснодара в 2022 году. За три сезона он провел за нижегородскую команду 71 матч, забив 5 мячей.
Ранее в своей карьере 34-летний защитник также выступал за «Уфу», «Балтику» и литовскую «Клайпеду».
Источник: https://t.me/fcparinn/12771
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|30
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|30
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|30
|7
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|25.05
|16:30
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Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
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Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
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Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
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|16:30
|
ЦСКА – Урал
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|25.05
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Рубин – Сочи
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|
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Оренбург – Спартак
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Зенит
|21
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Краснодар
|15
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Динамо
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Локомотив
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|1
|9
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|5
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