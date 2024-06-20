Хавбек Абдурагимов завершил выступления за махачкалинское «Динамо»

Полузащитник Рамазан Абдурагимов завершил выступления за махачкалинское «Динамо», сообщает пресс-служба команды. У игрока истек срок контракта с клубом.

«Пришло время доказывать свою состоятельность в другом клубе. «Динамо» от всего сердца желаю успехов в Премьер-лиге. Надеюсь и верю, что болельщики клуба продолжат поддерживать его так же ярко и мощно, как делали это до сих пор», — цитирует Абдурагимова пресс-служба команды.

26-летний Абдурагимов играет в команде с 2019 года. За это время он провел 48 матчей в первенствах страны и четыре в Кубке России, отметившись 4 голами.