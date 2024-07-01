«Динамо» объявило об уходе Шунина
«Динамо» объявило об уходе голкипера Антона Шунина. У игрока истек срок контракта с бело-голубыми.
«Спасибо за все, эпоха», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.
В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
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