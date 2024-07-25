«Спартак» объявил о переходе аргентинского полузащитника Барко из «Ривер Плейта»

«Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейта».

Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано на три года.

С января нынешнего года Барко выступал за «Ривер Плейт». В общей сложности 25-летний хавбек провел 127 матчей за команду, отметившись 17 голами и 19 результативными передачами.

«Мы приветствуем Эсекьеля в России, желаем ему скорейшей адаптации в новой стране, яркой игры и больших побед со «Спартаком»! — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Ранее в карьере Барко играл в «Индепендьенте» и американской «Атланте».

Барко также имеет опыт выступлений за сборную Аргентины. На его счету три сыгранные встречи в составе национальной команды.