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Сегодня, 16:54

Воспитанник «Краснодара» Кокарев присоединился к «Химкам»

Алина Савинова
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Вратарь Никита Кокарев подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Приветствуем Никиту в нашем клубе, желаем ему успехов и еще больше «сухих» матчей!» — говорится в заявлении красно-черных.

Кокарев является воспитанником академии «Краснодара». За вторую команду «быков» он провел 31 матч, пропустив 23 мяча и сыграв 13 раз на ноль. С 2023 года футболист выступал за тульский «Арсенал». В минувшем сезоне на его счету 29 игр в ФНЛ.

«Химки» выиграли Мелбет-Первую лигу-2023/24 и получили право в следующем сезоне выступать в РПЛ.

Источник: https://t.me/fchimki97/5478
Футбол
ФК Химки
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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5
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6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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