Воспитанник «Краснодара» Кокарев присоединился к «Химкам»
Вратарь Никита Кокарев подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
«Приветствуем Никиту в нашем клубе, желаем ему успехов и еще больше «сухих» матчей!» — говорится в заявлении красно-черных.
Кокарев является воспитанником академии «Краснодара». За вторую команду «быков» он провел 31 матч, пропустив 23 мяча и сыграв 13 раз на ноль. С 2023 года футболист выступал за тульский «Арсенал». В минувшем сезоне на его счету 29 игр в ФНЛ.
«Химки» выиграли Мелбет-Первую лигу-2023/24 и получили право в следующем сезоне выступать в РПЛ.
Источник: https://t.me/fchimki97/5478
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