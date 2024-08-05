Вингер «Ахмата» Олейников перешел в «Крылья Советов»

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников стал игроком «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

25-летний футболист подписал контракт на три года. Он будет выступать за новую команду под 19-м номером.

«Иван Олейников — опытный и универсальный игрок, который усилит конкуренцию у нас в команде и добавит нам вариативности. Уверен, что у него есть все возможности для того, чтобы прогрессировать и добиваться высоких результатов», — приводит пресс-служба слова спортивного директора «Крыльев» Сергея Корниленко.

Олейников выступал за «Ахмат» с 2022 года. Он провел за грозненцев 67 матчей, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.