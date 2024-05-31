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Сегодня, 12:26

«Химки» объявили о переходе Берковского из «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Илья Берковский, выступавший на правах аренды за «Химки», на полноценной основе перешел в подмосковную команду.

Об этом сообщила пресс-служба «Химок». 24-летний футболист подписал трехлетний контракт с новой командой.

«Химки» арендовали полузащитника у «Локомотива» летом прошлого года. В минувшем сезоне он провел за красно-черных 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Берковского в 300 тысяч евро.

Источник: ФК «Химки»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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Рубин – Сочи
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