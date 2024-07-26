«Локомотив» объявил о подписании контракта с 19-летним голкипером

«Локомотив» объявил о подписании трехлетнего соглашения с 19-летним вратарем Даниилом Веселовым.

Ранее в карьере голкипер выступал за «Чертаново», вторую команду «Крыльев Советов» и «Челябинск». Также он имеет опыт выступлений за юношеские сборные России (U-16, U-17 и U-19). В настоящее время Веселов является игроком молодежной команды до 21 года.

В летнее межсезонье Веселов успешно проявил себя во время двухнедельного просмотра на учебно-тренировочных сборах «Локомотива».