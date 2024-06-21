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«Факел» объявил о переходе Ильина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Ильин (№29).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий Владимир Ильин стал игроком «Факела», сообщает пресс-служба воронежцев.

32-летний форвард подписал с «Факелом» контракт в статусе свободного агента.

В конце мая об уходе Ильина объявил «Ахмат». В минувшем сезоне нападающий провел за грозненцев 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее Ильин выступал за «Краснодар», «Урал», «Тосно», «Кубань», «Химик», «Калугу», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Русь» и «Адмиралтеец».

Источник: ФК «Факел»
Владимир Ильин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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2
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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