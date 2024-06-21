«Факел» объявил о переходе Ильина
Нападающий Владимир Ильин стал игроком «Факела», сообщает пресс-служба воронежцев.
32-летний форвард подписал с «Факелом» контракт в статусе свободного агента.
В конце мая об уходе Ильина объявил «Ахмат». В минувшем сезоне нападающий провел за грозненцев 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
Ранее Ильин выступал за «Краснодар», «Урал», «Тосно», «Кубань», «Химик», «Калугу», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Русь» и «Адмиралтеец».
Источник: ФК «Факел»
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