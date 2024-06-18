«Динамо» объявило о подписании контракта с Луневым

Голкипер сборной России Андрей Лунев стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

32-летний вратарь подписал контракт до 2026 года.

В сезоне-2023/24 Лунев выступал за «Карабах». Он провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз сыграл на ноль. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее голкипер защищал цвета «Байера», «Зенита», «Уфы» , «Сатурна» и «Торпедо». На его счету 7 матчей за сборную России.