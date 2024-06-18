«Динамо» объявило о подписании контракта с Луневым
Голкипер сборной России Андрей Лунев стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
32-летний вратарь подписал контракт до 2026 года.
В сезоне-2023/24 Лунев выступал за «Карабах». Он провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз сыграл на ноль. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.
Ранее голкипер защищал цвета «Байера», «Зенита», «Уфы» , «Сатурна» и «Торпедо». На его счету 7 матчей за сборную России.
Источник: ФК «Динамо»
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|
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|8
|6
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|30
|7
|9
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|
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|30
|7
|5
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|26
|
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|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
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Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
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|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
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Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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|
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Зенит
|21
|
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Краснодар
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Константин Тюкавин
Динамо
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Маркус Вендел
Зенит
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|9
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|24
|1
|5
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|1
|4
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