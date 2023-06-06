РПЛ, таблица переходов лета: кого подпишут «Зенит» и «Спартак», а кто сменит клубы?
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|
Зенит
Санкт-Петербург
Главный тренер
Сергей Семак
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Владимир Федотов
|
Пришли
-
Возможные переходы
в. Помазун («Урал», окончание аренды)
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
|
Пришли
-
Возможные переходы
в. Свинов («Факел», окончание аренды)
Ушли
п. Крал («Унион», аренда)
Возможные переходы
н. Ст. Оганесян («Оренбург», выкуп)
|
Ростов
Ростов-на-Дону
Главный тренер
Валерий Карпин
|
Пришли
-
Возможные переходы
в. Бабурин («Торпедо», окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Е. Чернов («Краснодар», окончание аренды)
|
Ахмат
Грозный
Главный тренер
Сергей Ташуев
|
Пришли
-
Возможные переходы
в. А. Мелихов («Урарту», окончание аренды)
Ушли
з. Нижич (свободный агент)
Возможные переходы
-
|
Краснодар
Краснодар
Главный тренер
Владимир Ивич
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Е. Чернов («Ростов», окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
з. Рамирес («Ференцварош»)
|
Оренбург
Оренбург
Главный тренер
Марцел Личка
|
Пришли
н. Гюрлюк («Алтынорду»)
Возможные переходы
з. Паловец («Ламия», окончание аренды)
Ушли
з. Стаматов (свободный агент)
Возможные переходы
п. Титков («Локомотив», окончание аренды)
|
Локомотив
Москва
Главный тренер
Михаил Галактионов
|
Пришли
п. Арт. Соколов («Крылья Советов»)
Возможные переходы
з. Мампасси («Антальяспор», окончание аренды)
Ушли
з. Смольников (окончание контракта)
Возможные переходы
п. Ант. Миранчук (ЦСКА)
|
Динамо
Москва
Главный тренер
?
|
Пришли
н. Карапузов («Ахмат», окончание аренды)
Возможные переходы
з. Ордец («Бохум», окончание аренды)
Ушли
п. Норманн («Ростов», окончание аренды)
Возможные переходы
-
|
Сочи
Сочи
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Иполе («Хапоэль» Х, окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
з. С. Терехов (окончание контракта, «Рубин»)
|
Урал
Екатеринбург
Главный тренер
Виктор Гончаренко
|
Пришли
п. Т. Аюпов («Оренбург»)
Возможные переходы
з. Магомадов («Волга» У, окончание аренды)
Ушли
в. Баклов (окончание контракта)
Возможные переходы
в. Помазун (ЦСКА, окончание аренды)
|
Крылья Советов
Самара
Главный тренер
Игорь Осинькин
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Никитенков («Велес», окончание аренды)
Ушли
п. Соколов («Локомотив»)
Возможные переходы
п. Ал. Коваленко («Сочи», окончание аренды)
|
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главный тренер
Сергей Юран
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
в. Гойло («Зенит»)
Возможные переходы
п. Берковский («Локомотив», окончание аренды)
|
Факел
Воронеж
Главный тренер
Вадим Евсеев
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
-
Возможные переходы
в. Свинов («Спартак», окончание аренды)
|
Рубин
Казань
Главный тренер
Рашид Рахимов
|
Пришли
-
Возможные переходы
в. Исмагилов («Зенит» Иж, окончание аренды)
Ушли
-
Возможные переходы
п. Саплинов («Ростов», окончание аренды)
|
Балтика
Калининград
Главный тренер
Сергей Игнашевич
|
Пришли
-
Возможные переходы
-
Ушли
п. Кашчелан (завершил карьеру)
Возможные переходы
п. Аванесян (ЦСКА-2, окончание аренды)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9