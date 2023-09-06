Защитник «Локомотива» Мампасси на правах аренды перешел в «Кортрейк»

Защитник Марк Мампасси на правах аренды перешел из «Локомотива» в «Кортрейк», сообщает пресс-служба московской команды.

Соглашение аренды 20-летнего футболиста с бельгийским клубом будет действовать до конца сезона-2023/24.

Мампасси стал игроком «Локомотива» в 2022 году. Всего за железнодорожников он провел 21 матч и не отметился результативными действиями. Вторую половину прошлого сезона защитник провел на правах аренды в «Антальяспоре».