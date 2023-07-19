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«Пари НН» снова отдал Сутугина в аренду в дзержинский «Химик»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Воспитанник «Пари НН» Иван Сутугин второй сезон подряд проведет в дзержинском «Химике», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Перед уходом 19-летний полузащитник переподписал контракт с «Пари НН».

Сутугин провел в «Химике» сезон-2022/23. Он провел 26 матчей за дзержинский клуб, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://t.me/fcnn52/7771
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Химик (Дзержинск)
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