«Пари НН» снова отдал Сутугина в аренду в дзержинский «Химик»
Воспитанник «Пари НН» Иван Сутугин второй сезон подряд проведет в дзержинском «Химике», сообщает пресс-служба нижегородцев.
Перед уходом 19-летний полузащитник переподписал контракт с «Пари НН».
Сутугин провел в «Химике» сезон-2022/23. Он провел 26 матчей за дзержинский клуб, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Источник: https://t.me/fcnn52/7771
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15
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
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|20:00
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Сочи – Балтика
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