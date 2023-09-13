«Ростов» арендовал защитника «Зенита» Кирша

«Ростов» объявил о подписании защитника «Зенита» Ильи Кирша.

18-летний россиянин проведет сезон-2023/24 в команде из Ростова-на-Дону на правах аренды.

Кирш — воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах «Зенита-2» и не отличился результативными действиями.