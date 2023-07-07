«Локомотив» объявил об уходе голкипера Савина в «Тюмень»
Голкипер «Локомотива» Андрей Савин продолжит карьеру в «Тюмени», сообщает пресс-служба железнодорожников.
23-летний вратарь перешел в систему «Локомотива» в 2020 году. Он провел за основную команду один матч.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Савина в 200 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/13227
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