«Локомотив» объявил об уходе голкипера Савина в «Тюмень»

Голкипер «Локомотива» Андрей Савин продолжит карьеру в «Тюмени», сообщает пресс-служба железнодорожников.

23-летний вратарь перешел в систему «Локомотива» в 2020 году. Он провел за основную команду один матч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Савина в 200 тысяч евро.