«Ахмат» арендовал боснийского защитника Челиковича
«Ахмат» объявил о переходе в команду боснийского защитника Ясмина Челиковича.
Грозненцы арендовали 24-летнего футболиста у клуба «Тузла Сити» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.
В сезоне-2022/23 Челикович забил 4 гола в 37 матчах за «Тузлу Сити».
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/3790
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