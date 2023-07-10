«Ахмат» арендовал боснийского защитника Челиковича

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«Ахмат» объявил о переходе в команду боснийского защитника Ясмина Челиковича.

Грозненцы арендовали 24-летнего футболиста у клуба «Тузла Сити» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

В сезоне-2022/23 Челикович забил 4 гола в 37 матчах за «Тузлу Сити».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.