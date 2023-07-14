«Локомотив» объявил об аренде Едвая в «Панатинаикос»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай на правах аренды перешел в «Панатинаикос», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение с греческим клубом рассчитано до лета 2024 года.

Во второй части прошедшего сезона 27-летний хорват выступал на правах аренды за «Аль-Айн» из ОАЭ. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2025 года.