«Локомотив» объявил об аренде Едвая в «Панатинаикос»
Защитник «Локомотива» Тин Едвай на правах аренды перешел в «Панатинаикос», сообщает пресс-служба железнодорожников.
Соглашение с греческим клубом рассчитано до лета 2024 года.
Во второй части прошедшего сезона 27-летний хорват выступал на правах аренды за «Аль-Айн» из ОАЭ. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 2025 года.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/13391
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