«Факел» объявил о подписании контракта с Беленовым

Российский голкипер Александр Беленов подписал контракт с «Факелом», сообщает пресс-служба воронежцев.

В прошедшем сезоне 36-летний вратарь выступал за «Рубин». Он провел за казанцев 4 матча, в которых пропустил 7 мячей.

До этого Беленов играл за «Уфу», «Анжи», «Кубань», «Спартак» и белгородский «Салют».