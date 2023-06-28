«Факел» объявил о подписании контракта с Беленовым
Российский голкипер Александр Беленов подписал контракт с «Факелом», сообщает пресс-служба воронежцев.
В прошедшем сезоне 36-летний вратарь выступал за «Рубин». Он провел за казанцев 4 матча, в которых пропустил 7 мячей.
До этого Беленов играл за «Уфу», «Анжи», «Кубань», «Спартак» и белгородский «Салют».
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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